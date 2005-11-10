Italia, novità dell'ultim'ora tra i convocati: il ct Mancini chiama anche Gatti della Juventus
Giacomo Iacobellis
Novità dalla Nazionale. Per le gare di Nations League contro Francia e Belgio in programma a Milano e Bruxelles, il Commissario Tecnico Roberto Mancini ha convocato infatti anche Federico Gatti. Il difensore della Juventus, che ha appena pareggiato per 2-2 al Franchi con la Fiorentina, raggiungerà nelle prossime ore il Centro Tecnico Federale di Coverciano
I convocati aggiornati della Nazionale italiana
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);
Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Marco Palestra (Chelsea), Matteo Palma (Udinese), Giorgio Scalvini (Atalanta), Federico Gatti (Juventus);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).