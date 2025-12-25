Il Liverpool punta Vlahovic: pronta un'offerta da 20 milioni alla Juve per l'attaccante serbo
Il Liverpool si muove sul mercato alla ricerca di un attaccante, dopo l'infortunio di Isak che dovrà restare ai box per almeno due mesi dopo la frattura del perone rimediata nell'ultima gara giocata dalla squadra di Slot in Premier League contro il Tottenham, e uno dei nomi presenti nella lista dei desideri dei Reds è quello di Dusan Vlahovic che, come noto, ha il contratto in scadenza con la Juventus il prossimo 30 giugno. Secondo quanto riportato da TuttoJuve.com il club inglese è pronto a mettere sul piatto, per il mercato di gennaio, un'offerta da 20 milioni di euro, cifra che potrebbe convincere la Juve a cedere il centravanti per evitare di perderlo a zero in estate.
Il Liverpool sa che anticipando l'acquisto nella finestra di trasferimenti invernali potrebbe assicurarsi Vlahovic per una cifra inferiore rispetto al reale valore del centravanti serbo, sfruttando la situazione contrattuale del calciatore con la Juventus e per questo motivo ha avviato i primi contatti con la dirigenza bianconera prima di formulare, magari già nei prossimi giorni, l'offerta ufficiale.
Da capire comunque se lo stesso Vlahovic vorrà lasciare la Juve sei mesi prima della naturale scadenza del suo contratto, visto che la scorsa estate non ha mai aperto al 100% alla cessione.