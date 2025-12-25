Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Paratici pronto alla rivoluzione: cosa serve alla Fiorentina nel mercato di gennaio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Dimitri Conti
Oggi alle 14:15Serie A
Sarà un mercato di gennaio di passione in casa Fiorentina, con il nuovo responsabile dell'area tecnica Fabio Paratici che sarà da subito chiamato a profondi interventi, per cambiare volto a una squadra, quella viola, fino a qui sì troppo deludente per essere vera, ma anche dall'umore talmente abbattuto che per qualcuno non potrà esserci altra via se non quella indicata dal calciomercato.

Oltre alle uscite, che promettono di non essere poche, la Fiorentina ha soprattutto bisogno di acquisti. Stando alle prime indicazioni che filtrano, l'attività del nuovo uomo mercato Paratici dovrebbe concentrarsi su nuovi innesti soprattutto dalla metà campo in avanti. Possibile un rinforzo a centrocampo per dare più consistenza a un reparto che ha faticato e non poco a trovare stabilità e protagonisti in questo avvio, per esempio. In generale, c'è una certa aria di rivoluzione.

Quello che ci si aspetta di più dalla Fiorentina, e da Paratici, nel mercato di gennaio è che vengano mescolate le carte. E quindi questo potrebbe portare, oltre ai tanti cambi già preventivati, anche volti nuovi in ruoli ad oggi scoperti. Su tutti, per esempio, interpreti che permettano alla bisogna di cambiare modulo. E questi hanno tutto l'aspetto di essere degli esterni d'attacco.

