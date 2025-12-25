Federico Chiesa oltre il mercato. Natale al lavoro per l'esterno del Liverpool: il piano di Slot
Mentre i club italiani, Inter e non solo, continuano a monitorare la situazione legata al futuro di Federico Chiesa, l'esterno del Liverpool non si fermerà neanche oggi. Secondo quanto riportato da The Athletic il classe 1997 è stato sottoposto dal tecnico dei Reds Arne Slot a un programma di allenamento individuale per il periodo festivo.
Federico Chiesa prosegue dunque il suo lavoro allenandosi da solo all'interno del centro sportivo del Liverpool anche nel giorno di Natale per una scelta molto forte da parte dello stesso Slot che punta a riavere il giocatore al top dal punto di vista fisico in vista dei prossimi impegni di Premier League e non solo, in attesa di sviluppi, in un senso o nell'altro, che potrebbero arrivare dal calciomercato.
Il calendario del Liverpool, così come quello di praticamente tutti i club inglesi, sarà veramente intasato nelle prossime tre settimane. Sabato alle 16 i Reds affronteranno il Wolverhampton ad Anfield, mentre il primo dell'anno ospiteranno il Leeds. Domenica 4 gennaio appuntamento in trasferta contro il Fulham e successivamente, giovedì 8, spazio al big match contro l'Arsenal a Londra. Infine le gare contro il Barnsley in FA Cup il 12 gennaio e la sfida contro il Burnley il 17.