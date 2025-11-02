Fiorentina-Lecce, le formazioni ufficiali: nei viola fuori Gud dentro Dzeko. Nel Lecce c'è Banda
Manca sempre meno per il fischio di inizio della sfida salvezza tra Fiorentina e Lecce, in programma alle 15:00 al Franchi e valida per la decima giornata di Serie A. Queste le scelte di formazione:
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic Comuzzo Ranieri; Dodo, Ndour, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini; Kean, Dzeko.
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Mandragora, Gudmundsson, Marì, Fazzini, Kospo, Richardson, Kouadio, Parisi, Piccoli.
Allenatore: Stefano Pioli.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Stulic, Morente.
A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, N'Dri, Helgason, Kouassi, Camarda, Sottil, Pierotti, Drame, Maleh.
Allenatore: Eusebio Di Francesco.
