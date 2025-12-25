Diritti tv, giovani e i soliti record del Bayern: 5 spunti dai primi mesi di Bundesliga

In Bundesliga, non è certo una novità, il Bayern Monaco è in grado di fare il bello ed il cattivo tempo. E questa stagione la squadra di Kompany sembra assolutamente intenzionata a non lasciare niente per strada, almeno all'interno dei confini nazionali: nelle prime 15 partite di campionato sono 55 i gol segnati dai bavaresi, un numero che li proietta verso l'abbattimento del record di più segnature nel campionato, 101.

Molti dei meriti sono da assegnare a Harry Kane: l'inglese ha fin qui messo a segno 19 gol in campionato, con una media spaventosa che potrebbe portarlo a vincere la Scarpa d'Oro e ha battere sia il suo record che quello del campionato. Con lui c'è anche Lennart Karl, ovvero colui che qualcuno già paragona a Messi: classe 2008, per capire il suo potenziale basta guardare qualche breve clip.

Il baby del Bayern non è però l'unico teenager in rampa di lancio, con la Bundes che si conferma incubatrice di giovani talenti senza eguali: fra questi citiamo Bischof, Diomande e Ouedraogo del Lipsia ma pure Can Uzun dell'Eintracht. Talento allo stato puro. Chiusura con una scelta particolare della federazione tedesca, che in merito ai diritti televisivi da vendere all'estero ha fatto una scelta particolare: per l'Inghilterra, oltre che alla BBC, ha infatti venduto il diritto di trasmettere le immagini in diretta a due canali YouTube.