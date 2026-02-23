Fiorentina, Ndour: "Derby vinto da squadra. La paura del passato oggi ci ha dato fame e unione"

La vittoria per 1-0 sul Pisa nel derby toscano del “Franchi”, firmata dal gol di Moise Kean al 13’, consente alla Fiorentina di agganciare Lecce e Cremonese a 24 punti, lasciando i nerazzurri a 15 insieme al Verona nella parte bassa della classifica. Tra i protagonisti del successo viola c’è Cher Ndour, ancora titolare nella mediana di Vanoli e decisivo sia nella fase di costruzione sia nelle letture difensive, come nello sviluppo dell’azione che porta al gol partita e nelle chiusure finali a protezione dell’area. Nel dopo gara ai microfoni di DAZN il centrocampista ha raccontato le parole del tecnico nello spogliatoio, ha analizzato i propri margini di crescita e ha spiegato come la gestione emotiva degli ultimi minuti, dopo le rimonte subite in passato, abbia cementato ulteriormente l’unione del gruppo.

Durante le immagini del finale, con Vanoli chiuso nel suo gabbiotto, ti abbiamo visto sorridere. Cosa vi ha detto il mister nello spogliatoio dopo questa partita?

"Buonasera. Ci ha fatto i complimenti perché abbiamo fatto una grande partita, abbiamo ottenuto una vittoria importantissima per noi, ma l’abbiamo ottenuta da squadra, facendo un grande primo tempo a livello di gioco. Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po’ di più, ma ci può stare. Abbiamo sofferto tutti insieme, non abbiamo preso gol e questa è una cosa molto importante. Siamo molto, molto felici."

La sensazione è che tu sia diventato un giocatore molto importante per la Fiorentina e che il centrocampo tragga vantaggio dalla tua presenza. Dove pensi di dover ancora migliorare, dove vedi le tue principali lacune?

"Innanzitutto grazie per le belle parole. Penso di dover migliorare un po’ dappertutto, anche perché sono ancora molto giovane e credo di avere ancora buoni margini di miglioramento, questa è sicuramente una cosa positiva. Adesso mi sto sforzando di essere cattivo sui palloni, di rimanere concentrato tutti i 90 minuti, che forse era quello che mi mancava prima, e credo che piano piano sto migliorando."

Avete avuto paura nel finale, pensando magari ai punti persi contro il Torino e ad altre partite raddrizzate dagli avversari all’ultimo? Come avete vissuto proprio gli ultimi istanti stasera?

"No, sicuramente guardando le vecchie partite un po’ di paura c’era, ma era una paura che ci dava ancora più concentrazione, ci dava ancora più fame. Come si vede negli interventi che ha fatto Ranieri, nelle chiusure di Pongra, nelle prese di De Gea, dove festeggiamo tutti per l’intervento, per la cosa positiva che ha fatto il compagno. Quindi sì, c’era paura, ma penso che ci ha trasmesso sicurezza e unione."