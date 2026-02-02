TMW Kouame lascia la Fiorentina e riparte dal Cagliari: in chiusura il trasferimento in prestito

Christian Kouame sta per lasciare la Fiorentina e trasferirsi al Cagliari fino al termine della stagione, è in via di perfezionamento in queste ultime due ore scarse rimaste prima della fine del calciomercato di gennaio 2026 l'affare che regalerà un nuovo profilo per l'attacco al tecnico degli isolani Pisacane.

Come appreso da TMW, è in chiusura la trattativa tra il Cagliari e la Fiorentina, che lascerà Kouame in prestito secco in Sardegna fino al termine della stagione. Nelle scorse ore le due società hanno parlato anche di possibili calciatori da utilizzare come contropartite o comunque da provare a inserire nel discorso, come per esempio Zito Luvumbo o Gabriele Zappa, ma stando a quanto risulta questi i discorsi su questi due calciatori si sono interrotti quasi subito. Non quelli per Kouame, che si prepara quindi a cambiare maglia per la seconda parte di questa stagione.

Kouame, che è sotto contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2027, in questa prima parte di stagione disputata nel team toscano ha giocato poco, appena 104 minuti suddivisi in 4 apparizioni tra Serie A (2) e Conference League (2). Non solo, perché Kouame ha di recente anche giocato una partita con la Fiorentina Primavera, per riacquisire un po' di condizione fisica.