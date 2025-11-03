Fiorentina, niente Mainz per Gudmundsson: l'islandese in patria per il processo
La Fiorentina si prepara alla delicata trasferta di Mainz in Conference League con una certezza: Albert Gudmundsson non sarà della partita. L’attaccante islandese, come riporta il Corriere dello Sport, partirà nelle prossime ore per Reykjavik, dove dovrà prendere parte al processo d’appello legato ai noti fatti dell’estate 2023. In primo grado il giocatore era stato assolto dall’accusa di “cattiva condotta sessuale”, ma la sua presenza in tribunale resta obbligatoria per la nuova udienza.
Un’assenza pesante per una squadra che sta vivendo uno dei momenti più critici dal post-fallimento. La Viola, reduce dal ko interno contro il Lecce dovrà affrontare due partite fondamentali nel giro di sei giorni: prima il Mainz in Europa (giovedì alle 18.45), poi il Genoa domenica al Ferraris, gara ritenuta vera priorità da tutto l’ambiente.
In Conference, chiunque sarà in panchina, servirà voltare pagina e dare spazio a volti nuovi.
