TMW Muharemovic: "Io e Volpato top. Mi piace gasare la gente. Inter? Penso solo al Sassuolo"

Tarik Muharemovic, calciatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida con la Fiorentina della 14ª giornata di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni riprese dal nostro inviato: "Non è la prima volta che reagiamo dopo un gol, lo abbiamo fatto vedere anche l'anno scorso. Questo è il nostro lavoro, non smettere mai, normale che in partita possa succedere, ma bisogna continuare insieme e stare insieme, poi si è visto".

Hai fatto anche un gol...

"Bellissimo fare il primo gol in Serie A e il primo in casa, sono molto contento. Spero non sia l'ultimo ma calma".

Siete sempre dentro la partita...

"In una squadra è importante anche come stai con i ragazzi fuori dal campo. Conta anche la partita ovviamente ma fuori dal campo siamo una famiglia, sia nelle difficoltà che nei momenti belli, tutti ci aiutano. Abbiamo giocatori con esperienza come Matic, Berardi, Romagna, Pinamonti, ne posso dire tanti che ci aiutano".

L'assist per Volpato, oggi giornata perfetta per te...

"Veramente top. Ci siamo detti dopo il gol 'io e te', oggi 'io e te'. Sono contento che lui stia facendo queste cose, è un giocatore veramente forte. Dopo l'assist a lui è come se avessi fatto io gol".

Si parla di mercato e di un interesse dell'Inter...

"Io sono a Sassuolo, gioco per il Sassuolo, ho firmato per il Sassuolo, penso al Sassuolo".

Dopo il gol incassato all'inizio, si è vista una reazione importante...

"È importante rialzarsi subito. Idzes mi aiuta e ci aiuta, parla tanto in campo e mi aiuta ad alzare il morale alla squadra e poi il gol lo abbiamo preso anche presto, c'era tanto tempo per recuperarla".

Ci racconti il rapporto con i tifosi?

"È già iniziato l'anno scorso in B. Ma non lo faccio per farmi vedere ma mi esce fuori tutta l'emozione. Poi i tifosi ci aiutano ogni giorno, ogni partita, mi piace gasare la gente".