Inter, Calhanoglu: "Nico Paz? Il mio lavoro è lo stesso a prescindere dall'avversario"

Scelto negli undici titolari da Chivu per il derby lombardo contro il Como, Hakan Calhanoglu ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "C'è anche la bravura dell'avversario, hanno giocatori giovani e interessanti, noi dobbiamo essere tranquilli senza metterci da soli sotto stress. Dobbiamo gestire con calma e con pazienza, mantenendo lucidità. Paz? Cresciuto tantissimo, si vede che è un giocatore importante per il Como però come ho detto prima mi preparo per il lavoro che devo fare io".