Fiorentina, obiettivo quarta vittoria di fila? Poverosi frena: "Equilibrio e saggezza"

La Fiorentina non potrebbe arrivare meglio alla sfida contro l'Inter, sul piano dei risultati e di conseguenza del morale. I viola vengono dal doppio successo in Conference League sul Rakow, due gare intervallate da quella vinta per 1-4 in campionato sul campo della Cremonese. Risultati e prestazioni che dunque inducono all'ottimismo, ma la stagione viola ha dimostrato che basta un attimo per tornare nel baratro.

Ne è convinto anche Alberto Polverosi, come ha scritto oggi sul Corriere dello Sport: "Basta accendere le radio fiorentine per accorgersi di quanto la gente abbia bisogno di sentirsi sollevata e nutrirsi di qualche ambizione. Tutto lecito, tutto logico, se a pensarlo sono i tifosi che per natura vivono di emozioni e di sentimenti. Ondivagare a loro è concesso. Poi però c’è una parte esterna che, usando la mente e non la pancia, deve mantenere equilibrio, altrimenti si torna al punto di partenza".

In chiusura: "La Fiorentina, pur avendo raggiunto per la prima volta il quint’ultimo posto mettendosi alle spalle Lecce, Cremonese, Pisa e Verona, non può e non deve sentirsi sicura della salvezza, che non è proprio dietro l’angolo. Domani sera al Franchi arriva l’Inter, con Calhanoglu recuperato. Oggi la Fiorentina sta meglio di un mese fa, sembra più sicura di se stessa, perfino un pochino più tranquilla, ha vinto le due partite col Rakow in rimonta quando fino a poco tempo fa le rimonte subite erano la causa principale del male viola. Per questo, calma, equilibrio e saggezza".