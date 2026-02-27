Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sassuolo, Palmieri sul caso Reggiani: “Qualcuno fa fatica a guardarci negli occhi”

Luca Bargellini
Oggi alle 21:45Serie A
Luca Bargellini

Ospite del podcast Sky Calcio Unplugged, Francesco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo, è tornato a parlare del caso Luca Reggiani, difensore classe 2008 prelevato dal Borussia Dortmund poco più che 15enne:

"Io penso che non sia uno scippo vero e proprio ma è stata una cosa articolata da chi gestisce i ragazzi, dalle famiglie che hanno fatto una scelta ben precisa facendo un percorso ben diverso creando delle difficoltà ai club di appartenenza perché Reggiani lo abbiamo preso da ragazzino, lo abbiamo fatto sempre giocare da sotto età, ha fatto tutte le nazionali giovanili fino al 15esimo anno e mezzo. Abbiamo cercato in tutti i modi, convocando genitori e convocando chi lo gestiva al 16° anno di età perché si può fare un contratto solo allora, è sempre stato rifiutato, qualcuno ci ha giustamente fatto delle considerazioni per avere dei vantaggi sotto tutti gli aspetti, perché ci professiamo tutti bravi e tutti lindi, e poi ognuno fa i propri interessi.

Sono contento per il ragazzo che sta facendo un bel percorso ma noi speravamo di farlo continuare con noi ma sono state fatte scelte diverse e ne abbiamo preso atto. Noi abbiamo fatto il massimo per poterlo trattenere, qualcuno fa fatica a guardarci negli occhi per come si è comportato".

