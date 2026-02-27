Un miracolo di Caprile mantiene inviolata la porta del Cagliari: 0-0 al 45' al Tardini di Parma

L'anticipo del 27° turno di Serie A tra Parma e Cagliari si gioca ad alti ritmi, ma al 45’ il punteggio del Tardini resta ancora fermo sullo 0-0. Eppure, le occasioni non mancano fin dai primi minuti: al 2’ Esposito serve Kilicsoy che colpisce il palo con il sinistro, ma l’azione è fermata per fuorigioco. Al 9’ altra chance enorme per i rossoblù: errore di Keita in impostazione, Kilicsoy calcia trovando la risposta di piede di Corvi, poi Delprato salva sulla ribattuta a colpo sicuro di Esposito. Il Parma, dal canto suo, prova a reagire affidandosi al palleggio di Bernabé e alle accelerazioni di Strefezza.

Con il passare dei minuti i ducali prendono campo e fiducia. All’11’ bella combinazione tra Strefezza e Bernabé, cross respinto e primo corner. Al 12’ Pellegrino svetta sul traversone di Valeri ma non trova lo specchio. Al 20’ Rodriguez stende Keita in ripartenza e rimedia il giallo. Al 24’ ancora Pellegrino di testa, poi al 27’ punizione interessante per il Parma dopo un intervento giudicato falloso su Strefezza.

Il momento chiave arriva tuttavia al 38’, quando Caprile è miracoloso su Pellegrino, bravo a girarsi in area e a calciare con potenza, ma il portiere ospite salva il risultato con un vero e proprio miracolo. Al 41’ Kilicsoy si defila sulla sinistra e conclude, Corvi respinge. Proteste e decisioni discusse del signor Massimi animano il finale di tempo: all’intervallo è 0-0, ma la gara del Tardini appare tutt’altro che bloccata.

