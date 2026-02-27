Milan e Juve mettono nel mirino Gianfilippo Materazzi: è in scadenza con la Lazio

Il futuro di Gianfilippo Materazzi è ancora tutto da scrivere. L’esterno offensivo classe 2009, attualmente in forza alla Lazio, andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno e ha già attirato, stando a quanto riportato da Sportmediaset, l’attenzione di due big come Milan e Juventus, pronte a inserirsi per assicurarsi uno dei profili più interessanti del panorama giovanile biancoceleste.

Cresciuto sotto la guida di Cristian Ledesma nel settore giovanile laziale, Materazzi sta vivendo settimane particolari anche sul piano personale. Il padre Matteo, infatti, il 7 marzo volerà negli Stati Uniti per sottoporsi a una cura sperimentale contro una forma aggressiva di SLA: un motivo in più per il giovane talento per trasformare il campo in una fonte di energia e motivazione.

Intanto, sul fronte delle Nazionali, è arrivata una scelta destinata a far discutere. Nonostante il cognome importante – è nipote di Marco e figlio di una famiglia storicamente legata al calcio italiano – Gianfilippo ha deciso di rappresentare la Serbia. Una decisione identitaria, legata alle origini materne e al forte rapporto con la cultura balcanica. Dopo alcuni rallentamenti burocratici per l’esordio in Under 17, il classe 2009 è già considerato un profilo centrale nel progetto federale serbo, con l’obiettivo di scalare rapidamente le gerarchie fino all’Under 18.