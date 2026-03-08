Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina-Parma, le pagelle: Gudmundsson fa il solletico, che errore Piccoli. Keita ha 4 polmoni

TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Niccolò Righi
Oggi alle 17:08
Niccolò Righi

Pochissime emozioni ed un solo tiro in porta di parte viola. Al Franchi la partita valevole per la 28ª giornata di Serie A tra Fiorentina e Parma finisce con il risultato di 0-0.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA (di Niccolò Righi)

De Gea 6 - Spettatore non pagante di una partita che non lo vede mai sporcarsi i guantoni.

Dodo 6 - Sbaglia tante scelte e quando si tratta di andare a dama non è sempre lucido e concreto, ma è anche tra i pochissimi nei viola che prova ad accendere una squadra da encefalogramma piatto.

Pongracic 6,5 - Si prende in carico Pellegrini all’inizio della partita e non gli da tregua fin quando l’argentino resta in campo. Prova a farsi vedere anche in fase di costruzione con qualche tentativo di imbucata per Piccoli. Una sbavatura a fine primo tempo non macchia una prova comunque positiva.

Ranieri 6,5 - Anche lui, come il compagno croato, guida bene il reparto difensivo senza troppi affanni quando Strettezza o Cremaschi provano a puntarlo. Si fa vedere in un paio di occasioni anche in fase offensiva. Non è molto ma gli basta per strappare una sufficienza.

Gosens 5,5 - I temi in cui il tedesco macinava chilometri e chilometri sulla fascia sinistra sembrano finiti. Il tedesco sembra aver accusato più di tutti la scellerata preparazione estiva dei viola e anche oggi non lo si vede mai.

Fagioli 5,5 - Cuesta gli mette la museruola cercando di raddoppiarlo sempre e, come spesso accade, quando non si accende lui al Franchi resta buio pesto. Forse poteva fare qualcosa di più ad inizio ripresa su un tiro al volo da buona posizione che finisce tra le braccia di Corvi.

Mandragora 5,5 - Nel primo tempo contribuisce al lungo giro palla che invita a nozze la difesa del Parma. Nella ripresa prova ad accendersi con una bella palla per Fagioli e con una soluzione personale ma rimedia un ammonizione e Vanoli lo richiama in panchina, facendolo infuriare.
Dal 64’ Fabbian 5 - Sarebbe lui l’incaricato, in certe partite, di risolverla con le sue capacità di riempire l’area. Il problema è che non lo si vede mai.

Ndour 5,5 - Un buon tentativo a metà nel primo tempo ma la palla viene deviata dalla difesa. Si fa apprezzare in fase difensiva ma cala vistosamente con il passare dei minuti.

Harrison 5 - Ha un’innata capacità di sapersi disinnescare con le proprie capacità senza particolari interventi della difesa avversaria. La sana dose di corsa che non fa mai mancare questa volta non può bastare.
Dal 81’ Fazzini sv

Gudmundsson 5 - In partite come queste dovrebbe essere lui il coltellino svizzero per scardinare la chiusissima difesa di Cuesta ma la sua punta è arrotondata che più che trafiggere fa il solletico agli avversari.

Piccoli 5 - Senza Kean ha lui il compito di caricarsi l’attacco sulle spalle, ma soffre terribilmente il duello fisico con Troilo, che a differenza dell’attaccante viola garra ne ha da vendere. Ad inizio ripresa avrebbe sui piedi un facile tap-in per sbloccare il match ma è lentissimo e si fa murare da Delprato.

Paolo Vanoli 5 - Un punto che sa di altra occasione persa per una Fiorentina che non sembra avere le armi per provare a scalfire la difesa avversaria. Un tiro in porta in 180 minuti tra Udine e oggi e la sensazione che la salvezza passerà anche, se non soprattutto, dai demeriti delle avversarie.

LE PAGELLE DEL PARMA (di Marco Pieracci)

Corvi 6 - Innocua la prima conclusione di Gosens, reattivo nelle uscite: sceglie sempre il tempo giusto. La Fiorentina non punge.

Delprato 6,5 - Tiene in pugno Gudmundsson per tutta la partita, legge prima degli altri le situazioni: salva un gol praticamente fatto.

Troilo 6 - Prevale nel duello con Piccoli, lo marca stretto per non dargli la possibilità di attaccare la profondità. Giganteggia di testa.

Circati 6 - Tranquilla domenica pomeriggio in ufficio, per il livello di impegno richiesto potrebbe prendersi pure una lunga pausa caffè.

Cremaschi 5,5 - Debutto da titolare a tutta fascia, ruolo dove pare un po' forzato: rispetta le consegne, anteponendo il bene comune.

Nicolussi Caviglia 5,5 - Fa la mezzala, cedendo a Keita la postazione da regista. Il ritorno da ex non lo vede brillare, resta in ombra. Dal 55' Ordonez 6 - Bada alla sostanza.

Keita 6,5 - Lo scoglio sul quale si infrangono le iniziative centrali degli avversari, ma anche il più vicino al gol: sfiora la prima gioia in A.

Sorensen 6 - Decisivo nella gara d'andata giocata al Tardini, stavolta non risulta decisivo ma si concede il lusso di un tunnel a Fagioli. Dall'82' Estevez sv

Valeri 6 - Pedina Harrison nei suoi spostamenti scontati e fin troppo ripetitivi, limita le iniziative di Dodo proponendosi anche in avanti.

Strefezza 6 - Qualche tocco di qualità per dare maggior imprevedibilità tra le linee, sguscia via bene ma si accende ad intermittenza. Dal 72' Oristanio 6 - Non spacca la partita, ma gestisce bene il pallone.

Pellegrino 5,5 - Prezioso nel lavoro di sponda, utile per permettere alla squadra di poter respirare ma non chiama mai in causa De Gea. Dal 72' Elphege 5,5 - Cameo trascurabile, non riesce a farsi notare.

Carlos Cuesta 6 - Si presenta a questa sfida con argomentazioni solide e ormai scolpite, sulle quali ha gettato le basi di una tranquilla salvezza soltanto da vidimare nelle ultime dieci giornate di campionato: torna dal Franchi con un altro punticino che lo avvicina ulteriormente all'obiettivo.

