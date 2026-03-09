Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, col Sassuolo "scontro diretto" da metà classifica: obiettivo ottavo posto

Lazio, col Sassuolo "scontro diretto" da metà classifica: obiettivo ottavo postoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:30Serie A
Lorenzo Beccarisi

Come può il peggior piazzamento degli ultimi 15 anni della Lazio esser diventato il massimo obiettivo stagionale per i biancocelesti in Serie A? L'ottavo posto è in questo momento il target di riferimento per i ragazzi di Maurizio Sarri, attualmente undicesimi in classifica. Lo scontro diretto con il Sassuolo può dare alla Lazio la possibilità di accorciare sul Bologna, superare l'Udinese e tornare nella parte sinistra della classifica. Quella parte sinistra che da oltre 15 anni vede sempre presente la Lazio. L'ultima volta in cui i biancocelesti hanno chiuso la stagione nella parte destra è nella stagione 2009/2010. Sulla panchina c'era Davide Ballardini, esonerato poi in inverno con il timore di un rischio retrocessione che si faceva sempre più ingombrante. La Lazio quest'anno non rischia la retrocessione, ma la parte destra della classifica la rischia eccome.

Lazio, le possibili scelti di Sarri

Non dovrebbero esserci particolari dubbi di formazione per Maurizio Sarri, che ha salutato con tre mesi d'anticipo Ivan Provedel. La stagione del portiere ex Spezia si chiuderà nelle prossime ore quando si sottoporrà all'intervento alla spalla. Per Provedel almeno tre mesi di stop e appuntamento alla prossima stagione, sempre che il portiere rimanga a Formello a un anno dalla scadenza del suo contratto. Al posto del classe '94 giocherà Edoardo Motta, arrivato a gennaio dalla Reggiana. A 21 anni il portiere biancoceleste avrà l'occasione di fare l'esordio in Serie A e davanti a lui dovrebbe essere confermata la stessa formazione vista mercoledì contro l'Atalanta in Coppa Italia. Marusic e Tavares ai lati di Gila e Romagnoli in difesa, Cataldi in regia nel terzetto di centrocampo completato da Dele-Bashiru e Taylor, mentre in attacco Zaccagni e Isaksen supporteranno Maldini.

Articoli correlati
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 9 marzo Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 9 marzo
Oggi in TV, dove vedere Lazio-Sassuolo e le partite di Serie C Oggi in TV, dove vedere Lazio-Sassuolo e le partite di Serie C
Le partite di oggi: il programma di lunedì 9 marzo Le partite di oggi: il programma di lunedì 9 marzo
Altre notizie Serie A
Roma trafitta alle Idi di marzo: De Rossi complica i piani Champions Roma trafitta alle Idi di marzo: De Rossi complica i piani Champions
Bisogna ringraziare Allegri! Lo spiraglio c'è, anche se sia Max che il Milan dicono... Bisogna ringraziare Allegri! Lo spiraglio c'è, anche se sia Max che il Milan dicono di no
Mandela Keita e un'altra prestazione da star: c'è la fila tra Serie A e Premier TMWMandela Keita e un'altra prestazione da star: c'è la fila tra Serie A e Premier
Inter, il derby è un incubo: Chivu vede ancora lo scudetto, ma il Milan ora spera... Inter, il derby è un incubo: Chivu vede ancora lo scudetto, ma il Milan ora spera
Vlahovic-Juve, scatto per il rinnovo: Ristic è già arrivato a Torino Vlahovic-Juve, scatto per il rinnovo: Ristic è già arrivato a Torino
Lazio, col Sassuolo "scontro diretto" da metà classifica: obiettivo ottavo posto Lazio, col Sassuolo "scontro diretto" da metà classifica: obiettivo ottavo posto
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 marzo Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 marzo
Serie A, Palladino miglior tecnico di febbraio: "Non molliamo mai. Lo condivido i... Serie A, Palladino miglior tecnico di febbraio: "Non molliamo mai. Lo condivido i bergamaschi"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Le più lette
1 "Mi ha chiamato traditore 50 volte, perché?": Mourinho sulla lite con Lucho Gonzalez
2 Inter, Chivu: "In attacco potevamo e dovevamo fare meglio, con l'Atalanta è da vincere"
3 Bergonzi sul braccio di Ricci: "Per me era rigore. Il VAR doveva richiamare Doveri"
4 Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
5 Milan, Allegri: "Guardo il +9 dal 5° posto più del -7 dall'Inter. Vogliamo tutti la Champions"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Milan accorcia sull'Inter, il Como sogna. Colpo Lecce: la classifica aggiornata di Serie A
Immagine top news n.1 Il Milan non lo dice, ma ha riaperto la lotta Scudetto: derby contro l'Inter deciso da Estupinan
Immagine top news n.2 Tre punti d'oro per il Genoa: 2-1 alla Roma che sente il fiato sul collo di Como e Juventus
Immagine top news n.3 Milan-Inter 1-0, le pagelle: Estupinan disegno divino e di Allegri, Chivu deve arrendersi
Immagine top news n.4 Allegri non sbaglia un colpo: Milan mai ko con le big. Doppio 1-0 all'Inter e cinque vittorie su nove
Immagine top news n.5 Abbiamo una corsa Scudetto, forse: il derby è rossonero, Milan-Inter 1-0. Decide Estupinan
Immagine top news n.6 Roma, Gasperini: "Non usciamo ridimensionati. Mano Malinovskyi? Immagine netta"
Immagine top news n.7 I tifosi del Milan contro Bastoni: il difensore dell'Inter fischiato a ogni tocco di palla
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.2 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.3 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.4 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma trafitta alle Idi di marzo: De Rossi complica i piani Champions
Immagine news Serie A n.2 Bisogna ringraziare Allegri! Lo spiraglio c'è, anche se sia Max che il Milan dicono di no
Immagine news Serie A n.3 Mandela Keita e un'altra prestazione da star: c'è la fila tra Serie A e Premier
Immagine news Serie A n.4 Inter, il derby è un incubo: Chivu vede ancora lo scudetto, ma il Milan ora spera
Immagine news Serie A n.5 Vlahovic-Juve, scatto per il rinnovo: Ristic è già arrivato a Torino
Immagine news Serie A n.6 Lazio, col Sassuolo "scontro diretto" da metà classifica: obiettivo ottavo posto
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Di Cesare rivela: "Valutiamo la possibilità di andare in ritiro"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Gorgone: "Ho visto attenzione spietata. Pubblico dodicesimo uomo"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Torregrossa: "Orgoglio per l'atteggiamento, abbiamo messo sotto il Palermo"
Immagine news Serie B n.4 Pescara-Bari 4-0, le pagelle: Luna park biancoazzurra, pugliesi troppo arrendevoli
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, Pittarello: "La Serie A è il sogno di tutti. Aquilani ha creduto in me"
Immagine news Serie B n.6 Da Spezia-Monza fino a Pescara-Bari, tutte le formazioni del turno di Serie B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, Voca: "Ci adattiamo per la squadra. Punto importante su un campo difficile"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 31ª giornata: il Gubbio vince il derby con la Ternana, colpo salvezza della Cavese
Immagine news Serie C n.3 Serie C, i risultati delle 17:30: colpi esterni per Sambenedettese, Potenza e Benevento
Immagine news Serie C n.4 Juventus NG, Brambilla: "Pagati i primi dieci minuti. Prestazione buona, ma è mancato il gol"
Immagine news Serie C n.5 Latina, Volpe: "Mancata la cattiveria che ha messo in campo la Salernitana"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati al 45': Benevento corsaro a Sorrento, 0-0 a Guidonia e Foggia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Milan Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'appello di Reza Pahlavi, figlio dello scià: "L'Australia aiuti le calciatrici iraniane"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia F., Soncin: "Soddisfatto dello spirito, vogliamo giocarci le nostre chance per il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile beffata nella ripresa, contro la Danimarca finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia Femminile in vantaggio contro la Danimarca al 45': decide un gol di Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia-Danimarca, le formazioni: Soncin cambia modulo e lancia Piemonte-Dragoni dal 1'
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”