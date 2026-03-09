Lazio, col Sassuolo "scontro diretto" da metà classifica: obiettivo ottavo posto

Come può il peggior piazzamento degli ultimi 15 anni della Lazio esser diventato il massimo obiettivo stagionale per i biancocelesti in Serie A? L'ottavo posto è in questo momento il target di riferimento per i ragazzi di Maurizio Sarri, attualmente undicesimi in classifica. Lo scontro diretto con il Sassuolo può dare alla Lazio la possibilità di accorciare sul Bologna, superare l'Udinese e tornare nella parte sinistra della classifica. Quella parte sinistra che da oltre 15 anni vede sempre presente la Lazio. L'ultima volta in cui i biancocelesti hanno chiuso la stagione nella parte destra è nella stagione 2009/2010. Sulla panchina c'era Davide Ballardini, esonerato poi in inverno con il timore di un rischio retrocessione che si faceva sempre più ingombrante. La Lazio quest'anno non rischia la retrocessione, ma la parte destra della classifica la rischia eccome.

Lazio, le possibili scelti di Sarri

Non dovrebbero esserci particolari dubbi di formazione per Maurizio Sarri, che ha salutato con tre mesi d'anticipo Ivan Provedel. La stagione del portiere ex Spezia si chiuderà nelle prossime ore quando si sottoporrà all'intervento alla spalla. Per Provedel almeno tre mesi di stop e appuntamento alla prossima stagione, sempre che il portiere rimanga a Formello a un anno dalla scadenza del suo contratto. Al posto del classe '94 giocherà Edoardo Motta, arrivato a gennaio dalla Reggiana. A 21 anni il portiere biancoceleste avrà l'occasione di fare l'esordio in Serie A e davanti a lui dovrebbe essere confermata la stessa formazione vista mercoledì contro l'Atalanta in Coppa Italia. Marusic e Tavares ai lati di Gila e Romagnoli in difesa, Cataldi in regia nel terzetto di centrocampo completato da Dele-Bashiru e Taylor, mentre in attacco Zaccagni e Isaksen supporteranno Maldini.