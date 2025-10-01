Live TMW Fiorentina, Piccoli: "Dobbiamo dare qualcosa in più. Il mio prezzo? Un giusto standard"

Dopo un inizio di campionato da dimenticare, la Fiorentina punta a ritrovare la vittoria e la serenità in Conference League, dove domani - giovedì 2 ottobre - debutterà al Franchi per affrontare i cechi del Sigma Olomouc, nella prima giornata della League Phase della competizione. Segui la conferenza live dell'attaccante Roberto Piccoli.

Qual è il clima che c'è?

"Dobbiamo cercare di lavorare come stiamo facendo e dare qualcosa di più, rimanendo dell'idea che il lavoro paga sempre".

Quali sono le sue sensazioni?

"È una grande emozione giocare questa prima partita. Ci sarà la mia famiglia, vogliamo la vittoria".

Quanto le pesa quella cifra?

"Posso portare dinamismo e presenza in area. La cifra è un onore ma non mi pesa, la società mi ha pagato con un giusto standard rispetto a ciò che c'è adesso".

Cosa cambia giocare con un'altra punta a fianco?

"Sono abituato a giocare sia da solo che a due punte, in coppia dobbiamo trovare il feeling giusto ma ci stiamo lavorando".

A voi attaccanti, cosa manca adesso?

"Davanti dobbiamo essere più cinici e cattivi sotto porta, perché dobbiamo sfruttare le occasioni che ci concedono per portare a casa il risultato. Siamo consapevoli di dover dare tutti qualcosa in più, anche dal punto di vista di carattere, ci siamo parlati e ce lo siamo detti".

Tanti attaccanti si stanno sbloccando, quanto vuoi iscriverti?

"Sicuramente, io faccio l'attaccante e mi pagano per fare gol. Io e in generale tutti dovremo essere più cattivi".

Secondo lei voi giocatori dovreste prendervi più responsabilità?

"Siamo consapevoli e abbiamo parlato molto in spogliatoio per capire che dobbiamo dare più, soprattutto a livello di carattere".

Come sta andando il rapporto coi tifosi?

"Firenze è una piazza passionale che ti dà tanto, contro il Como, all'ultima in casa, ci hanno spinto fino all'ultimo, poi alla fine ci hanno fischiato ed è giusto. Sta a noi riconquistarli".

Ore 14:55 - termina la conferenza stampa