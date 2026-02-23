"Non è finita fino a quando non è finita": mancano 12 giornate, ma Hellas e Pisa vedono la B

"Non è finita fino a quando non è finita". O in originale "It ain't over 'til it's over". E' uno dei tanti aforismi di Yogi Berra, ex giocatore ed ex allenatore di baseball dei New York Yankees e dei New York Mets, poi ripreso anche dalla rockstar Lenny Kravitz e portata sul grande schermo da Silvester Stallone nel film Rocky Balboa. Ovviamente questa frase viene riportata ogni qualvolta c'è una situazione difficile in ambito sportivo invitando colui che si trova in questa situazione a non arrendersi mai fino alla fine. E' quello che dovranno fare Pisa e Verona, fanalini di coda del nostro campionato e distanti nove punti ormai nove punti dalla linea di galleggiamento.

Il cambio di allenatore non ha portato novità

Una situazione molto difficile per entrambe le formazioni che hanno già cambiato l'allenatore, i toscani hanno sostituito Gilardino con Hiljemark e gli scaligeri Zanetti con Sammarco, ma la musica non è cambiata. Le sconfitte rimediate nell'ultimo turno dei gialloblù a Reggio Emilia contro il Sassuolo e dei nerazzurri a Firenze nel derby contro i viola pesano molto anche sulla classifica.

Una vittoria per il Pisa, due per l'Hellas

Sono solo 15 i punti ottenuti fin qui con il Pisa che ha ottenuto solamente una vittoria in stagione. Una in più l'ha raccolta l'Hellas. Troppo poco per ambiare a risalire la china e conquistare una salvezza fino a questo momento insperata. La Serie B è ad un passo. Ma: "It ain't over 'til it's over".