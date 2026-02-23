Pisa, niente scossa con Hiljemark: 1 punto e 1 gol in 3 partite. Serie B a un passo

Il cambio di panchina al Pisa non ha portato gli effetti desiderati. Con Oscar Hiljemark in panchina, i nerazzurri hanno ottenuto un solo punto in tre partite, con un gol solo all'attivo, quello di Loyola al Milan, in una partita comunque persa per 1-2. Il ko contro la Fiorentina è il secondo della gestione dello svedese, che ha strappato giusto un pari a Verona al suo esordio. Pisa che è sempre a -9 dalla zona retrocessione, con 12 partite da giocare e una situazione oggettivamente disperata. Questo il calendario da qui al termine della stagione:

2 marzo, Pisa - Bologna

8 marzo, Juventus - Pisa

15 marzo, Pisa - Cagliari

22 marzo, Como - Pisa

4 aprile, Pisa - Torino

12 aprile, Roma - Pisa

19 aprile, Pisa - Genoa

26 aprile, Parma - Pisa

3 maggio, Pisa - Lecce

10 maggio, Cremonese - Pisa

17 maggio, Pisa - Napoli

24 maggio, Lazio - Pisa