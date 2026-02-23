Derby alla Fiorentina, la gioia di Giuseppe Commisso: "Fiero di voi, la strada è quella giusta"
Dopo la vittoria, le congratulazioni alla Fiorentina sono arrivate anche dalla proprietà viola. "Fiero di voi, la strada è quella giusta”, ha detto il Presidente Giuseppe Commisso alla squadra dopo aver chiamato il Direttore Generale Alessandro Ferrari al termine del match. Congratulazioni ai ragazzi anche da parte di Catherine che ha seguito la sfida insieme al Presidente.
