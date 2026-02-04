Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Clamoroso OM: 9 cessioni in Italia solo in questa stagione. E circa 100 milioni incassati

Clamoroso OM: 9 cessioni in Italia solo in questa stagione. E circa 100 milioni incassati
© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 10:36Serie A
Raimondo De Magistris

Solo nell'ultimo giorno di calciomercato l'Olympique Marsiglia ha ceduto due calciatori in Serie A. Come nel caso di Ismael Koné, il club transalpino ha sfruttato il canale privilegiato che ha col Sassuolo per sistemare proprio nella società emiliana il trequartista Darryl Bakola e il terzino sinistro Ulisses Garcia. Il calciatore classe 2007 s'è trasferito a titolo definitivo grazie a un'offerta da 10 milioni di euro più due di bonus, il laterale classe '96 in prestito con diritto di riscatto fissato a poco meno di tre milioni di euro. Se mettiamo insieme queste tre operazioni, l'OM solo dal Sassuolo in pochi mesi ha incassato 23/24 milioni di euro. Ma quelle coi neroverdi sono solo tre delle nove cessioni che la società francese ha definito in Italia tra l'estate e gennaio.

Il dato è per certi versi clamoroso, non equiparabile a qualsiasi altro club straniero. In estate per circa 22 milioni di euro è stato ceduto all'Inter il laterale destro brasiliano Luis Henrique. A gennaio grossomodo per la stessa cifra è volato nella Capitale Robinio Vaz, attaccante classe 2007 su cui la Roma ha puntato tantissimo nonostante la sua poca esperienza nel calcio dei grandi.
Dal Marsiglia è poi arrivato quello che oggi, a conti fatti, è probabilmente il miglior centrocampista del campionato. Sicuramente uno dei primi tre: Adrien Rabiot, dieci milioni di euro bonus compresi per consegnare ad Allegri la pedina ideale per il suo centrocampo. Qualche dubbio permane invece su Jonathan Rowe, ovvero il calciatore che il Bologna ha scelto per sostituire Dan Ndoye. Che ha potuto acquistare proprio dopo il litigio a muso duro tra l'ala inglese e Rabiot.

A completare la lista ci sono il prestito alla Cremonese dell'attaccante camerunese Faris Moumbagna e il trasferimento a titolo definitivo all'Hellas Verona del terzino spagnolo Pol Lirola. Il totale è clamoroso, fa nove operazioni in uscita definite con la Serie A e poco meno di 100 milioni di euro incassati solo vendendo calciatori a club del nostro massimo campionato.

