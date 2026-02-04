Lazio, Romagnoli tra delusione e affaticamento: presenza con la Juve in forte dubbio

Alessio Romagnoli resta in attesa: il giorno della ripresa non è stato quello del ritorno in gruppo del centrale, deluso dal mancato trasferimento in Qatar. Il centrale ha continuato a lavorare in solitaria e non si è riunito alla squadra, ieri in campo per la ripartenza degli allenamenti dopo le 48 ore di riposo concesse da Sarri. Il tecnico aspetta Alessio, ma l'assenza di ieri fa aumentare i dubbi almeno in vista della trasferta in casa della Juve, dove sarà sicuramente assente l'infortunato Zaccagni, fa sapere il Corriere dello Sport.

Provstgaard dovrebbe essere il prescelto per affiancare Gila, come già successo venerdì scorso contro il Genoa. Romagnoli, stando alle ricostruzioni degli ultimi giorni, è alle prese con un leggero affaticamento muscolare, che si aggiunge al complesso caso di mercato che ha tenuto banco per settimane. Già dopo la sfida all'Olimpico con il Como si era parlato di un fastidio fisico, ma il difensore aveva comunque stretto i denti per giocare a Lecce.

Quella in terra pugliese doveva essere la partita dell'addio, come confermato dai saluti rivolti al settore ospiti e dal post pubblicato dal club biancoceleste. Tuttavia, tra questioni fisiche e trattative ancora in bilico, il futuro del centrale resta un rebus. Sarri spera di recuperarlo almeno per la panchina.