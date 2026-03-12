Bologna-Roma 1-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Bologna (4-3-3): Skorupski; Joao Mario (39’ st Zortea), Casale (39’ st Vitik), Lucumì, Miranda (34’ st Lykogiannis); Pobega, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro (34’ st Dallinga), Rowe (26’ st Cambiaghi). A disp.: Ravaglia, Moro, Orsolini, Heggem, Odgaard, Sohm, Dominguez. All.: Italiano
Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik (21’ st Hermoso), Ndicka, Ghilardi; Rensch (13’ st Tsimikas), El Aynaoui (21’ st Pellegrini), Cristante, Wesley; Pisilli, Zaragoza (1’ st Vaz); Malen. A disp.: De Marzi, Gollini, Koné, Ziolkowski, El Shaarawy. All.: Gasperini
Arbitro: Jablonski S. (Germania)
Marcatori: 5’ st Bernardeschi (B), 26’ st Pellegrini (R)
Ammoniti: Miranda (B), Wesley (R), Joao Mario (B), Casale (B), Cristante (R)