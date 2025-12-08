Serie B, Modena-Catanzaro: Gliozzi contro Iemmello, sfida tra vecchie volpi del gol

Prosegue la 15^ giornata di Serie B, con Modena-Catanzaro come prima partita in programma oggi. Un confronto importante per l’alta classifica, tra due formazioni con le carte in regola per giocarsi la promozione ai playoff se non qualcosa in più. Un'eventuale vittoria oggi, infatti, potrebbe dare uno slancio ulteriore a una delle due contendenti in vista degli ultimi impegni del 2025. Appuntamento alle 12.30 allo stadio Alberto Braglia di Modena, dirige la sfida il Sig. Nicolò Turrini della sezione di Firenze.

COME ARRIVA IL MODENA – Sottil dovrebbe riproporre dal primo minuto il 3-5-2 visto nel derby perso per 1-0 contro il Cesena. Davanti a Chichizola, spazio ad una linea difensiva a tre composta da Nieling, Adorni e Tonoli. Sersanti agirà in mezzo al campo, con ai lati Santoro e Gerli. Sulle corsie esterne largo a Zanimacchia e Zampano, mentre Defrel e Gliozzi saranno le due punte.

COME ARRIVA IL CATANZARO – Anche Aquilani andrà all’insegna della continuità, viste le ottime risposte avute contro la Virtus Entella. Brighenti guiderà la difesa, posta davanti a Pigliacelli e completata da Cassandro e Antonini. Centrocampo sorretto da Rispoli, Pontisso e Petriccione, mentre sulle fasce dovrebbero esserci Favasuli e D’Alessandro. 3-5-2 completato dal bomber Iemmello e da Cissè.