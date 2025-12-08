Serie B, Frosinone-Juve Stabia: Alvini vuole alimentare il sogno promozione diretta

Segui la diretta testuale su TMW a partire dalle 20:30

Allo Stirpe di Frosinone sfida molto interessante tra la formazione locale e una Juve Stabia fresca di cambio societario e reduce da una serie di prestazioni molto positive contro altre big del campionato. Alvini tuttavia ha voglia di alimentare il sogno promozione diretta di una squadra passata in pochi mesi dal rischio retrocessione a una classifica straordinaria e del tutto inaspettata. Dirigerà il signor Daniele Perenzoni.

COME ARRIVA IL FROSINONE

Mister Alvini non ammette cali di tensione e conosce bene le potenzialità di una Juve Stabia sin qui grande con le grandi. Il trainer gialloblu opterà comunque per una formazione a trazione anteriore, con il ballottaggio in attacco tra Zilli e Raimondo. L'ex Salernitana, che sta provando a riscattare un 2025 negativo, appare leggermente in vantaggio. Imprescindibili calciatori come Kvernadze e Koutsoupias, in cabina di regia quel Calò che ha lasciato un ottimo ricordo a Castellammare di Stabia. Oyono, Calvani, Monterisi e Marchizza comporranno il quartetto difensivo.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA

Vespe senza Burnete, Morachioli, Varnier e Battistella. Per la Juve Stabia si tratta della terza partita in una settimana ed è immaginabile un turnover in tutti i reparti. In difesa Bellich dovrebbe prendere il posto di Stabile, solito ballottaggio Piscopo-Cacciamani sulla fascia destra. In mediana Mosti dovrebbe rilevare Pierobon, a caccia della miglior condizione fisica dopo i problemi avuti nelle scorse settimane. Occhio a Maistro che, contro Monza e Bari, è entrato benissimo fornendo un valido contributo sia come esterno, sia come trequartista. Chissà che non possa essere lui la mossa a sorpresa per far rifiatare Gabrielloni. Intoccabile Candellone.