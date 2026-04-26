Fiorentina-Sassuolo, i convocati di Vanoli: assenti in attacco Piccoli e Kean
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Doppia assenza per Paolo Vanoli. In vista della gara contro il Sassuolo di oggi all'ora di pranzo al "Franchi", il tecnico della Fiorentina dovrà rinunciare a Piccoli e Kean oltre agli infortunati Fortini, Parisi e Gosens. Questo l'elenco dei convocati.
Portieri: Christensen, De Gea, Lezzerini.
Difensori: Balbo, Comuzzo, Dodo, Fabbian, Fagioli, Rospo, Kouadio, Ranieri, Rugani.
Centrocampisti: Brescianini, Fazzini, Mandragora, Ndour, Solomon.
Attaccanti: Braschi, Gudmundsson, Harrison, Puzzoli.
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