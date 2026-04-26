Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni delle restanti gare del 34° turno

Hellas Verona e Lecce non si fanno male, pareggiando per 0-0 il delicatissimo scontro salvezza del Bentegodi. Niente retrocessione, almeno per adesso, per i gialloblù e neanche per il Pisa, coi salentini invece capaci di portarsi una distanza sopra il quart'ultimo posto occupato attualmente dalla Cremonese. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A dopo le gare di questo sabato valide per il 34° turno, con la Roma a due punti dalla Juve e più tre sul Como per quanto riguarda la zona europea, grazie al successo ottenuto a Bologna.

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 78 (33 partite giocate)

Napoli 69 (34)

Milan 66 (33)

Juventus 63 (33)

Roma 61 (34)

Como 58 (33)

Atalanta 54 (33)

Bologna 48 (34)

SS Lazio 47 (33)

Sassuolo 45 (33)

Udinese 43 (33)

Parma 42 (34)

Torino 40 (33)

Genoa 39 (33)

Fiorentina 36 (33)

Cagliari 33 (33)

Lecce 29 (34)

Cremonese 28 (34)

Verona 19 (34)

Pisa 18 (34)

Dal lunch match della domenica Fiorentina-Sassuolo al monday night Lazio-Udinese, passando per ovviamente per la super sfida tra Milan e Juventus, quali saranno invece le scelte degli allenatori? Nel dettaglio, ecco tutte le ultime di formazione raccolte dai campi dagli inviati di TMW. Uno spoiler? Tra i bianconeri giocherà Yildiz al posto di Boga.

FIORENTINA-SASSUOLO - Domenica 26 aprile, ore 12.30

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Solomon; Gudmundsson. Allenatore: Vanoli.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.

GENOA-COMO - Domenica 26 aprile, ore 15.00

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Sabelli; Messias, Vitinha; Colombo. Allenatore: De Rossi.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

TORINO-INTER - Domenica 26 aprile, ore 18.00

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. Allenatore: D'Aversa.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.

MILAN-JUVENTUS - Domenica 26 aprile, ore 20.45

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers; Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

CAGLIARI-ATALANTA - Lunedì 27 aprile, ore 18.30

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. Allenatore: Pisacane.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Palladino.