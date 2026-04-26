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Ultima giornata in Serie C, il programma completo: nel girone B si gioca per la promozione

Ultima giornata in Serie C, il programma completo: nel girone B si gioca per la promozioneTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 09:19Serie C
Daniel Uccellieri

Ultima giornata in Serie C. Ieri si è giocato il girone A, oggi gli altri due gironi con le gare in contemporanea: alle 14.30 tutte le gare del girone B, alle 18.00 tutte quelle del girone C.

GIRONE B
Emozionante lotta al vertice, con questa ultima giornata che deciderà chi tra Arezzo e Ascoli raggiungerà Vicenza e Benevento in Serie B: scontro a distanza tra le due compagini, con i toscani che riceveranno la visita di una Torres che deve e vuole evitare i playout. Spareggi salvezza che in questo raggruppamento si giocheranno, con il Bra certo di disputarli ma con l'avversario ancora da decidere: non solo la Torres potrebbe esserlo, in lotta per la salvezza diretta ci sono anche Sambenedettese e Perugia.

GIRONE C
Con il Potenza alla fase nazionale dei playoff per la vittoria della Coppa Italia, una tra Team Altamura e Atalanta U23 approderà ai playoff. Foggia e Siracusa, invece, dovranno sperare nei playout per la salvezza, ma potrebbe anche arrivare la retrocessione diretta per entrambe le formazioni.

38ª GIORNATA – 25-26 APRILE 2026
GIRONE A
Alcione Milano-Albinoleffe 2-1
20' Ciappellano (AM), 55' Bright (AM), 67' Astrologo (A)
Arzignano Valchiampo-Pro Vercelli 3-0
51' Nanni, 58' Mattioli, 73' Moretti
Cittadella-Giana Erminio 0-2
49' Pinto, 66' Galeandro
Dolomiti Bellunesi-Trento 0-0
Inter U23-Union Brescia 0-1
78' Crespi
Lumezzane-Virtus Verona 4-1
22' Anatriello (L), 29' Caccavo (L), 44' Ghiliani (L), 45+2' Mancini (L), 89' Patane (V)
Ospitaletto-Novara 0-2
6' aut. Casali, 30' Lanini
Pergolettese-Lecco 3-0
11' Corti, 45+1' Ferrandino, 65' Roversi
Renate-Pro Patria 2-1
31' Tunjov (P), 32' Vesentini (R), 87' Delcarro (R)
Triestina-Vicenza 1-6
17', 35' e 52' Morra (V), 32' Costa (V), 49' e 58' Reda (V), 73' Voca (T)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 89, Brescia 69, Renate 64, Lecco 64, Trento 63, Cittadella 59, Lumezzane 56, Alcione Milano 55, Arzignano Valchiampo 53, Giana Erminio 52, AlbinoLeffe 50, Inter U23 48, Novara 47, Pro Vercelli 46, Ospitaletto 45, Pergolettese 41, Dolomiti Bellunesi 40, Virtus Verona 25, Pro Patria 23, Triestina 12

Triestina penalizzata di 24 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Domenica 26 aprile, ore 14:30
Arezzo-Torres
Campobasso-Ascoli
Forlì-Perugia
Gubbio-Pineto
Guidonia Montecelio-Carpi
Juventus Next Gen-Bra
Pontedera-Livorno
Ternana-Pianese
Vis Pesaro-Sambenedettese
Riposa: Ravenna

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 77, Ascoli 77, Ravenna 73*, Campobasso 56, Juventus Next Gen 52, Pineto 50, Ternana 48, Pianese 47, Vis Pesaro 46, Gubbio 45, Livorno 40, Forlì 39, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 37, Torres 36, Sambenedettese 34, Bra 31, Pontedera 20

N.B. - * una gara in più
Pontedera retrocessa in Serie D
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Domenica 26 aprile, ore 18:00
Atalanta U23-Catania
Picerno-Sorrento
Benevento-Audace Cerignola
Casertana-Giugliano
Cavese-Cosenza
Crotone-Latina
Foggia-Salernitana
Potenza-Monopoli
Team Altamura-Casarano
Trapani-Siracusa

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 81, Catania 69, Salernitana 66, Cosenza 66, Casertana 65, Crotone 61, Monopoli 55, Casarano 53, Audace Cerignola 53, Potenza 48, Team Altamura 45, Atalanta U23 44, Cavese 41, Picerno 39, Latina 39, Sorrento 38, Giugliano 36, Foggia 27, Siracusa 25, Trapani 23

N.B. - Benevento promosso in Serie B; Trapani retrocesso in Serie D
Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

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