Grosso e il fattore campo sfruttato pienamente contro Vanoli. Ma stavolta...
Terza sfida tra Paolo Vanoli e Fabio Grosso come allenatori. E per la prima volta gioca in casa il tecnico nato a Varese. Finora Grosso ha sempre avuto il fattore campo dalla sua parte e l’ha saputo sfruttare al meglio perché ha vinto entrambe le sfide, con sei gol realizzati (tre di media dunque) e uno solo subito. All’andata in questo torneo tra l’altro la Fiorentina e Vanoli hanno probabilmente toccato il punto più basso dell’intera stagione e non solo per il risultato in campo.
Tra le altre cose il 3-1 di Sassuolo-Fiorentina giocata a Reggio Emilia il 6 dicembre scorso è stata contemporaneamente la prima gara di Grosso contro i viola e quella di Vanoli contro i neroverdi
TUTTI I PRECEDENTI VANOLI VS GROSSO
0 vittorie Vanoli
0 pareggi
2 vittorie Grosso
1 gol fatto squadre Vanoli
6 gol fatti squadre Grosso
TUTTI I PRECEDENTI VANOLI VS SASSUOLO
0 vittorie Vanoli
0 pareggi
1 vittoria Sassuolo
1 gol fatto squadre Vanoli
3 gol fatti Sassuolo
TUTTI I PRECEDENTI GROSSO VS FIORENTINA
1 vittoria Grosso
0 pareggi
0 vittorie Fiorentina
3 gol fatti squadre Grosso
1 gol fatto Fiorentina