Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Grosso e il fattore campo sfruttato pienamente contro Vanoli. Ma stavolta...

Grosso e il fattore campo sfruttato pienamente contro Vanoli. Ma stavolta...TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:32Le Statistiche
Redazione Footstats

Terza sfida tra Paolo Vanoli e Fabio Grosso come allenatori. E per la prima volta gioca in casa il tecnico nato a Varese. Finora Grosso ha sempre avuto il fattore campo dalla sua parte e l’ha saputo sfruttare al meglio perché ha vinto entrambe le sfide, con sei gol realizzati (tre di media dunque) e uno solo subito. All’andata in questo torneo tra l’altro la Fiorentina e Vanoli hanno probabilmente toccato il punto più basso dell’intera stagione e non solo per il risultato in campo.

Tra le altre cose il 3-1 di Sassuolo-Fiorentina giocata a Reggio Emilia il 6 dicembre scorso è stata contemporaneamente la prima gara di Grosso contro i viola e quella di Vanoli contro i neroverdi

TUTTI I PRECEDENTI VANOLI VS GROSSO
0 vittorie Vanoli
0 pareggi
2 vittorie Grosso
1 gol fatto squadre Vanoli
6 gol fatti squadre Grosso

TUTTI I PRECEDENTI VANOLI VS SASSUOLO
0 vittorie Vanoli
0 pareggi
1 vittoria Sassuolo
1 gol fatto squadre Vanoli
3 gol fatti Sassuolo

TUTTI I PRECEDENTI GROSSO VS FIORENTINA
1 vittoria Grosso
0 pareggi
0 vittorie Fiorentina
3 gol fatti squadre Grosso
1 gol fatto Fiorentina

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 34ª giornata di campionato... Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 34ª giornata di campionato
Fiorentina-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Solomon e Gudmundsson dal 1', c'è Pinamonti... Fiorentina-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Solomon e Gudmundsson dal 1', c'è Pinamonti
Fiorentina, risentimento all'adduttore sinistro per Piccoli. Kean sta aumentando... Fiorentina, risentimento all'adduttore sinistro per Piccoli. Kean sta aumentando i carichi
Altre notizie Le Statistiche
Grosso e il fattore campo sfruttato pienamente contro Vanoli. Ma stavolta... Grosso e il fattore campo sfruttato pienamente contro Vanoli. Ma stavolta...
La specialità stagionale della Fiorentina. Una brutta notizia per il Sassuolo La specialità stagionale della Fiorentina. Una brutta notizia per il Sassuolo
La mezz'ora di (quasi) digiuno leccese. La vittoria che manca in Serie A La mezz'ora di (quasi) digiuno leccese. La vittoria che manca in Serie A
Un Padovano scatenato, finale sorprendente per l'unica volta in A di Parma-Pisa Un Padovano scatenato, finale sorprendente per l'unica volta in A di Parma-Pisa
Como e quelle statistiche da Champions! Genoa senza vittorie dal 2001 Como e quelle statistiche da Champions! Genoa senza vittorie dal 2001
Bologna-Roma è la partita dei rigori. Senza penalty la classifica di A sarebbe… Bologna-Roma è la partita dei rigori. Senza penalty la classifica di A sarebbe…
Arbitri 34^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 34^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Mister Conte ripartirà dal 3-0 con coach Giampaolo Mister Conte ripartirà dal 3-0 con coach Giampaolo
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Gasp e il sogno zona Champions. Friedkin non lo lasci padrone della Roma. Cittì azzurro: meglio Allegri di Conte. Bologna-Italiano, una storia finita. Tra Grosso e Vanoli potrebbe spuntare Sarri
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 34ª giornata di campionato
Immagine top news n.1 AS dà l'annuncio: il Real Madrid esercita l'opzione per il riacquisto di Nico Paz
Immagine top news n.2 Rocchi e il saluto agli arbitri: "Avrei voluto farlo diversamente". Ciampi pronto a sostituirlo
Immagine top news n.3 Caso Rocchi, Inter incredula e allibita: contro Bologna e Milan persi due trofei
Immagine top news n.4 Terremoto arbitri: Rocchi e Gervasoni indagati per frode sportiva, entrambi si sono autosospesi
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni delle restanti gare del 34° turno
Immagine top news n.6 Roma, due gol al Bologna per scacciare la crisi. Gasperini si gode Malen e punge Massara
Immagine top news n.7 Autosospensione Rocchi, chi designa gli arbitri delle quattro giornate finali del campionato?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tre uomini e una panca: la Fiorentina sfoglia la margherita del futuro tecnico Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Finisce sempre nel peggiore dei modi: Lukaku è tutt'altro che una bandiera
Immagine news podcast n.2 Ranieri-Roma, è addio: ora il lieto fine in Nazionale. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Il Chelsea è il più grande fallimento della storia dei progetti calcistici mondiali
Immagine news podcast n.4 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Spalletti-Allegri, ecco chi tornerà a vincere prima secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Lerda: "Tutta la pressione è sull'Arezzo. Se non sale in Serie B, avrà grandi rimpianti"
Immagine news Serie C n.3 Chi vincerà il Girone B? Pillon: "L'Arezzo ha il destino nelle proprie mani, ma serve attenzione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Runjaic sul futuro: "A fine stagione incontrerò la società, ma ho un altro anno e qui sto bene"
Immagine news Serie A n.2 La riunione di Rocchi per non far arbitrare l'Inter a Doveri. Tre giorni dopo diresse lui i nerazzurri
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Palladino: "Serve una reazione a Cagliari. I dettagli faranno la differenza"
Immagine news Serie A n.4 Udinese, Runjaic: "Non vogliamo andare a Roma da turisti, possiamo fare bene anche senza Davis"
Immagine news Serie A n.5 Chiarodia: "Desidero giocare per l'Italia. Papà mi ha trasmesso la passione per la Juventus"
Immagine news Serie A n.6 Rocchi coinvolto anche in Calciopoli: Chievo-Lazio gara incriminata, venne assolto
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Entella, la carica di Cuppone: "Faremo di tutto per cercare di salvarci il prima possibile"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, un punto verso l'obiettivo: contro il Sudtirol l'occasione per chiudere i conti
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Cherubini: "Punto importante che ci avvicina al nostro obiettivo"
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Palumbo: "Terzo gol in campionato? Sarebbe stato meglio vincere"
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, Micai: "Il mio rinnovo dipende dalla salvezza, mi sento ancora più responsabile"
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Varnier: "Crediamo ancora nel sesto posto, sappiamo quanto sia importante"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lecco ko contro la Pergolettese, Valente: "Dispiace per la nostra tifoseria e la nostra città"
Immagine news Serie C n.2 Bra, Rebuffi: "Adesso cerchiamo di affrontare i playout nel miglior modo possibile"
Immagine news Serie C n.3 Trento, Tabbiani sbotta: "Qui si vuole sempre di più e bisogna che vi calmate tutti"
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, Corini: "Mi è piaciuta la mentalità, la voglia di andarci a prendere la vittoria"
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Gallo: "Il miglior modo per salutare la C. Piange il cuore vedere la Triestina così"
Immagine news Serie C n.6 Ultima giornata in Serie C, il programma completo: nel girone B si gioca per la promozione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Torino-Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Juventus, big match con vista Champions
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Bologna-Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A femminile, si chiude la 19ª giornata: alle 18.00 Fiorentina-Ternana
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Rossettini dopo la vittoria con la Juve: "Con loro un conto aperto da inizio stagione"
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Inter vince in rimonta, 2-1 in casa del Genoa. La Roma è distante 6 punti
Immagine news Calcio femminile n.4 Genoa-Inter, le formazioni ufficiali: Piovani con Magull e Wullaert in attacco
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A femminile, colpo della Roma contro la Juventus: pareggio 0-0 fra Milan e Napoli
Immagine news Calcio femminile n.6 Sassuolo, Carnevali: "La Lega femminile funziona se la Serie A obbliga tutti i club"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?