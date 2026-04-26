Grosso e il fattore campo sfruttato pienamente contro Vanoli. Ma stavolta...

Terza sfida tra Paolo Vanoli e Fabio Grosso come allenatori. E per la prima volta gioca in casa il tecnico nato a Varese. Finora Grosso ha sempre avuto il fattore campo dalla sua parte e l’ha saputo sfruttare al meglio perché ha vinto entrambe le sfide, con sei gol realizzati (tre di media dunque) e uno solo subito. All’andata in questo torneo tra l’altro la Fiorentina e Vanoli hanno probabilmente toccato il punto più basso dell’intera stagione e non solo per il risultato in campo.

Tra le altre cose il 3-1 di Sassuolo-Fiorentina giocata a Reggio Emilia il 6 dicembre scorso è stata contemporaneamente la prima gara di Grosso contro i viola e quella di Vanoli contro i neroverdi

TUTTI I PRECEDENTI VANOLI VS GROSSO

0 vittorie Vanoli

0 pareggi

2 vittorie Grosso

1 gol fatto squadre Vanoli

6 gol fatti squadre Grosso

TUTTI I PRECEDENTI VANOLI VS SASSUOLO

0 vittorie Vanoli

0 pareggi

1 vittoria Sassuolo

1 gol fatto squadre Vanoli

3 gol fatti Sassuolo

TUTTI I PRECEDENTI GROSSO VS FIORENTINA

1 vittoria Grosso

0 pareggi

0 vittorie Fiorentina

3 gol fatti squadre Grosso

1 gol fatto Fiorentina