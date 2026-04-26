TMW La riunione di Rocchi per non far arbitrare l'Inter a Doveri. Tre giorni dopo diresse lui i nerazzurri

La Procura di Milano ha accusato Gianluca Rocchi di concorso in frode sportiva. L'ex designatore, tra le altre cose, avrebbe concordato con l'Inter la designazione di Daniele Doveri per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, ma, in cambio, il direttore di gara non avrebbe più dovuto essere presente nelle altre gare dei nerazzurri in campionato e neppure nell'eventuale finale di Roma, alla quale poi in realtà Inzaghi e i suoi non riuscirono a qualificarsi.

La riunione nella quale fu decisa questa cosa, sempre stando alla Procura di Milano, avvenne il 2 aprile a San Siro, proprio durante il derby. Quello che non torna però è che solamente 3 giorni dopo in Parma-Inter a fischiare fu proprio Doveri. In quella partita i nerazzurri furono rimontati da Cristian Chivu dallo 0-2 iniziale al 2-2 finale, perdendo un'altra chance per aumentare il distacco sul Napoli che poi vincerà lo scudetto.

Doveri da lì in avanti arbitrò anche Bologna-Juventus, Parma-Napoli ed Empoli-Verona. La gara dei partenopei, terminata con il risultato di 0-0 allo stadio Tardini, si disputò in contemporanea con quella che l'Inter pareggiò 2-2 contro la Lazio a San Siro e che sancì ufficiosamente il successo degli azzurri in Italia.