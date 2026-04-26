Conceiçao Jr: "Mio papà al Milan avrebbe meritato più tempo. E su mio fratello Chico..."

Sergio Conceiçao Junior sogna ancora la Serie A: "Mi piacerebbe, sì. Ho lavorato con Tramezzani e Camoranesi a Cipro: mi hanno parlato tanto della Serie A, per cui sarebbe proprio bello venire da voi. Per qualsiasi difesa a tre sarei perfetto" ha dichiarato l'attuale laterale dell'Ael Limassol e figlio dell'ex allenatore del Milan. Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, il giocatore ha parlato anche del fratello, esterno della Juventus:

"Finora ha avuto un’evoluzione fantastica: è un giocatore che, al di là delle sue qualità, dà veramente tutto. È un vizio di famiglia, un insegnamento che deriva da nostro padre. Piano piano arriverà ai livelli che desidera, è in uno dei migliori club del mondo". Parlando del padre sottolinea come "avrebbe meritato più tempo. In sei mesi ha giocato due finali: una l’ha vinta, l’altra non meritava di perderla. In campionato, da quando è arrivato lui, avrebbe chiuso quinto. I problemi che aveva mio padre sono gli stessi del Milan di quest’anno, mi dispiace perché se avesse cominciato la stagione credo che sarebbe andata diversamente".

E sui bianconeri di Spalletti ha chiosato: "Hanno un ottimo rapporto, Spalletti ha dimostrato grandissima fiducia nei confronti di Chico. Si sente anche responsabilizzato: sta bene, è felice e ora vuole compiere l’ultimo definitivo step di crescita".