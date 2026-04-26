Trento, Tabbiani sbotta: "Qui si vuole sempre di più e bisogna che vi calmate tutti"

Dopo il pareggio contro la Dolomiti Bellunesi, il tecnico del Trento Luca Tabbiani ha commentato: "Si guarda più il bicchiere mezzo vuoto, ma penso che questi ragazzi abbiano fatto un campionato strepitoso. Siamo stati in lotta per il terzo posto fino all'ultimo minuto. Andiamo a casa rammaricati, però è giusto guardare il percorso e sono contento di come abbiamo lavorato tutta la stagione.

Abbiamo avuto tante occasioni per andare in vantaggio, nel secondo tempo siamo stati più confusionari. Siamo tristi, ma abbiamo fatto il miglior risultato della storia del Trento: non so se sono mai stati fatti 36 punti nel girone di ritorno, abbiamo il secondo miglior attacco. Bisogna essere obiettivi, sapendo che domenica abbiamo una partita importanti cercando di riprenderci con due partite quello che potevamo raggiungere in una sola gara, ma ho poco da recriminare ai ragazzi. Questa squadra va applaudita, qui si vuole sempre di più e bisogna che vi calmate tutti. Non è facile.

Siamo arrivati quinti per un punto, sarebbe ridicolo analizzarla per questo. E' un po' snervante qua, cosa è mancato? Niente. Abbiamo fatto un grande campionato, è riduttivo parlare di un gol mancato oggi. Se oggi rimane l'amaro in bocca, non si è capito niente. Chiaro che volevamo arrivare terzi, come faccio a essere felice? Però cerco di pensare al percorso, si diceva che il mercato non andava bene. Io non mi dimentico. Dobbiamo imparare a pensare che siamo molto giovani e nel secondo tempo non l'abbiamo giocata bene, però avevamo cinque o sei under che giocavano per la prima volta una partita del genere".