Fiorentina-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Solomon e Gudmundsson dal 1', c'è Pinamonti

Alle 12.30 scenderanno in campo Fiorentina e Sassuolo allo stadio Artemio Franchi per il match valido per la 34^ giornata di Serie A. La squadra di Paolo Vanoli, ridisegnata a causa dell'emergenza, dovrà fare a meno di Piccoli, Fortini, Parisi, Gosens e Kean. Davanti a De Gea dunque agiranno Dodo, Rugani, Ranieri e Balbo, con anche Pongracic assente per squalifica. A centrocampo saranno Ndour e Mandragora a completare il reparto ai lati di Fagioli, mentre in avanti Harrison e Solomon proveranno a impensierire i neroverdi sulle fasce e Gudmundsson farà il falso nove.

La risposta di Grosso prevede lo stesso modulo, con Turati ancora titolare al posto di Muric. Nella difesa a quattro ci saranno i soliti quattro, con Muharemovic e Idzes centrale e osservati speciali. Thorsvedt, Matic e Kone saranno i centrocampisti, con Volpato che sostituirà Berardi a destra. Confermatissimo Lauriente a sinistra, torna Pinamonti al centro dell'attacco. Di seguito le formazioni ufficiali:

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Balbo; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon. Allenatore: Paolo Vanoli.

Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, I. Kone; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.