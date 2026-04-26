Lecco ko contro la Pergolettese, Valente: "Dispiace per la nostra tifoseria e la nostra città"

Dopo la sconfitta contro la Pergolettese, il tecnico del Lecco Federico Valente ha commentato: "Mi dispiace per la nostra tifoseria e la nostra città, ma ora abbiamo la possibilità di mettere la testa, siamo arrivati quarti e abbiamo dieci giorni, o perdere energia puntando il dito. Ci saranno dei discorsi con i singoli, certamente. Non è facile vincere, il Trento non l’ha fatto: se fai 1-1 la partita cambia, ma avremmo potuto fare cinque ore senza segnare.

Mi dispiace: le scelte sono state fatte anche per diffidati e giocatori ammalati, viene un blocco con il rigore sbagliato. Dobbiamo continuare con il nostro percorso, io volevo arrivare più in alto: o vedo il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno, ci sono tutti i giocatori.

Quando vinci non tutto è bene, quando perdi non è tutto male. Io e il mio staff rialziamo i ragazzi: abbiamo fatto 64 punti non per caso, dopo un 3-0 hai la sensazione che tutto vada male ma non è così. Prendi una lezione, puoi sempre imparare qualcosa: non perdo energia su questo, da quando scendo nello spogliatoio penso aa prossima gara. Mi dispiace per i tifosi e per chi ha visto da casa: ci servono i nostri tifosi, riempiamo lo stadio con cinquemila tifosi al primo turno, passiamolo e vediamo dove arriviamo".