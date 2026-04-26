Roma, due gol al Bologna per scacciare la crisi. Gasperini si gode Malen e punge Massara

Dopo giorni di polemiche per l'addio di Ranieri la Roma trova la miglior cura battendo il Bologna 0-2 e riaffacciandosi alla zona Champions, staccando il Como e mettendo pressione su Milan e Juventus in campo domani. Ai giallorossi basta il primo tempo per piegare gli avversari, grazie all'undicesimo gol di Malen e al raddoppio firmato da El Aynaoui, che regalano una vittoria al Dall'Ara che mancava dal 2020.

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La partita

La partita si è decisa praticamente nei primi 45 minuti, chiusi dai giallorossi sul doppio vantaggio. Il match si è sbloccato già al 7’, quando Wesley ha approfittato di un’incertezza di Joao Mario recuperando palla sulla trequarti; dopo un contrasto, il pallone è arrivato a El Aynaoui, abile a servire in profondità Malen, freddo nel battere Ravaglia. Il raddoppio è arrivato proprio allo scadere del primo tempo, al termine di una disattenzione difensiva imperdonabile del Bologna: su un contropiede nato da un loro corner, Malen ha ricambiato il favore a El Aynaoui che, inserendosi indisturbato tra le maglie larghissima della difesa avversaria, ha battuto nuovamente Ravaglia con un colpo di testa. Nella ripresa il Bologna rientra in campo con maggiore brillantezza e si rende protagonista di un quarto d'ora di pressing che avrebbe potuto riaprire la partita: al 55' Orsolini si accentra e calcia con il sinistro ma il tentativo finisce alto. Cinque minuti dopo lo stesso esterno felsineo riceve sulla sinistra un pallone vagante da un cross, lascia partire un potente sinistro che si stampa sull'incrocio dei pali.

Gasperini punge Massara?

Questa l'analisi di Gasperini nel post match: "Noi dobbiamo credere di poter vincere ogni partita. Siamo nelle condizioni di fare i primi tempi come fatto oggi, nella ripresa un po' di fatica ma stiamo recuperando diversi giocatori. Io al centro della Roma? Al centro della Roma c'è la società assieme ai tifosi. Questa è una cosa indissolubile, sono un professionista e mi occupo della parte tecnica. Ringrazio la società dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti, mi hanno dimostrato grande fiducia e grande voglia di farmi lavorare con la Roma". Poi una frecciatina, che tanti hanno visto rivolta a Massara: "Malen? Quando i giocatori li vedi dal vivo è sicuramente meglio che da un video e lui vedendolo in amichevole questa estate mi ha fatto subito pensare che fosse perfetto per noi".

Italiano fa chiarezza sul proprio futuro

Si è detto arrabbiato Vincenzo Italiano per l'atteggiamento dei suoi nel post match, facendo anche chiarezza sul proprio futuro: "Non capisco perché queste domande sul mio futuro. Prima di concludere la nostra avventura in Europa avevate scritto che la squadra si era ritrovata, ma io non l'avevo persa. Dopo gli ultimi risultati sono venute fuori discussioni ma non la vedo così tragica. Ne parleremo tutti insieme a fine stagione. Quando si lavora con persone come Sartori, Di Vaio e Fenucci è tutto più semplice. Leggo di date fissate e di summit n vista ma non è così. Comunque un incontro ci sarà. La gente ora inizia a pretendere che si alzi l'asticella, ma bisogna capire cosa si vuol fare per proseguire in maniera importante".