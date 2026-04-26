Fiorentina, Solomon: "Non so ancora se rimarrò ma ho apprezzato il tempo qui"
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Manor Solomon, esterno della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita: “Non so ancora se rimarrò ma ho davvero apprezzato il mio tempo qui a Firenze, mi sono trovato bene sia con l'ambiente che con le persone e voglio dare il massimo fino a fine campionato. A fine stagione parleremo con la società e valuteremo il da farsi”.
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