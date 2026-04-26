Fiorentina, Solomon: "Non so ancora se resterò, ma mi sono trovato bene qui a Firenze"

Manor Solomon, attaccante della Fiorentina, è intervenuto a DAZN al termine della partita pareggiata in casa contro il Sassuolo e ha fatto il punto anche sul suo futuro, visto che si trova in Serie A con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Tottenham. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Non so ancora se rimarrò ma ho davvero apprezzato il mio tempo qui a Firenze, mi sono trovato bene sia con l'ambiente che con le persone e voglio dare il massimo fino a fine campionato. A fine stagione parleremo con la società e valuteremo il da farsi".

La pagella di Solomon su TMW in Fiorentina-Sassuolo

Solomon 5 - I suoi strappi e i suoi dribbling creano imprevedibilità, forse anche troppa visto che spesso è lui il primo a pasticciare. Avrebbe sui piedi il più facile dei tap-in dopo mezz’ora ma non riesce nemmeno a prendere la porta.