Inter, Zielinski: "Siamo vicini al titolo, dovremo dare il massimo ora"

Prima della sfida in programma tra Torino e Inter, ai microfoni di DAZN, ecco le dichiarazioni di Piotr Zielinski: "Siamo consapevoli che bisogna continuare a vincere le partite: siamo in finale di Coppa Italia e siamo vicini alla vittoria del campionato. Quando magari saremo Campioni di Italia, dovremo fare il massimo a prescindere da quante partite mancheranno perché siamo dei professionisti. Chivu? Lo amiamo anche noi, ci vogliamo tutti bene e ci stiamo divertendo. Stiamo ottenendo tanti risultati importanti, per vincere però dobbiamo continuare così".