Torino-Inter, le formazioni ufficiali: out Calhanoglu. Confermato Bonny con Thuram

Torna in campo l'Inter alla ricerca della quarta vittoria consecutiva che avvicinerebbe ancora di più i nerazzurri allo Scudetto. Avversaria della trentaquattresima giornata il Torino di Roberto D'Aversa che dopo la sconfitta della Cremonese di venerdì sera contro il Napoli ha raggiunto la matematica salvezza.

Granata in campo con il 3-4-2-1, con la coppia d'attacco formata da Simeone e Adams, mentre alle loro spalle agirà come sempre Vlasic. Conferma per Iklhan a centrocampo, insieme a Gineitis, con Lazaro e Obrador sulle corsie laterali. In porta ci sarà invece Paleari, con Coco, Ismajli ed Ebosse che completeranno la difesa.

Dall'altra parte Cristian Chivu, dopo la grandissima rimonta in Coppa Italia contro il Como, torna a puntare su Bisseck in difesa dal primo minuto, con Akanji e Carlos Augusto che formeranno il resto della linea a tre di fronte a Sommer. Ancora out Dumfries a destra, dove ci sarà Darmian, con Dimarco sulla corsia opposta, mentre in mediana out Calhanoglu e chance per Sucic, grande protagonista martedì in Coppa Italia, insieme a Zielinski e Barella. In attacco confermati Bonny e Marcus Thuram, con Pio Esposito in panchina.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. Allenatore: D'Aversa.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Bonny. Allenatore: Chivu.