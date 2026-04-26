TMW Cutolo e i colpi da maestro nel mercato di gennaio: come si è rinforzato l'Arezzo per la B

Che l'Arezzo partisse con i favori del pronostico era cosa nota, come altrettanto note erano le ambizioni della compagine amaranto: la promozione in Serie B era l'obiettivo stagionale, che è stato centrato questo pomeriggio, al termine dell'ultima giornata della regular season del campionato di Serie C. I toscani, che hanno chiuso la pratica per quel che riguarda il Girone B, hanno battagliato fino all'ultimo con l'Ascoli, in un duello a distanza che si è acceso soprattutto negli ultimi mesi.

E quanto pesasse il mercato di gennaio nel computo totale, il Direttore Sportivo Aniello Cutolo lo sapeva benissimo, ma magistrale è stato il lavoro fatto nel lungo mesi di trattative. Per prima cosa, sfoltimento della rosa, poi spazio a profili che si adattano perfettamente anche alla categoria cadetta, e che sono approdati in Toscana già in quest'ottica futura. Emblematico il colpo last minute che risponde al nome di Gianluca Di Chiara, strappato a quel Ravenna che quattro mesi fa era ancora in corsa con le citate Arezzo e Ascoli.

Sfumato solo Zan Majer, ma a centrocampo un elemento come Artur Ionita, arrivato dalla Triestina, fa la differenza. E notevole anche il colpo Matteo Cortesi, dopo le richieste del tecnico Bucchi che voleva un attaccante puro per avere un'alternativa tecnica che non fosse però una mezzala: convincere il Carpi, che non aveva né fretta né necessità di cedere, non è stato semplice, ma Cutolo lo ha fatto.

Di seguito, il riepilogo completo di quelle che sono state le operazioni fatte:

Acquisti: Alessandro Arena (definitivo, Pisa), Mauro Coppolaro (definitivo, Salernitana), Artur Ionita (definitivo, Triestina), Matteo Cortesi (definitivo, Carpi), Matias Casarosa (definitivo, Pisa), Gianluca Di Chiara (definitivo, Catanzaro)

Cessioni: Francesco Dell'Aquila (risoluzione prestito, Torino), Matteo Arena (definitivo, Salernitana), Marco Meli (risoluzione prestito, Juve Stabia)