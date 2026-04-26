Como, Douvikas: "Contenti di essere tornati alla vittoria, l'abbiamo meritata"

Nel post partita di Genoa-Como Tasos Douvikas è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria della sua squadra che alimenta le speranze Champions dei Lariani.

Modo migliore per dimenticarsi la sconfitta contro l’Inter era vincere e lo avete fatto

“Siamo molto contenti di essere tornati alla vittoria. Non siamo stati fortunati negli scorsi match, ma abbiamo mostrato carattere nelle partite, ed oggi abbiamo meritato la vittoria”.



Solo Lautaro ha segnato più di te

“Non penso a questo. Preferisco guardare partita dopo partita, aiutare la squadra e vincere”.

