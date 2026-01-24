Fiorentina, Vanoli: "Bisogna essere incazzati, non possiamo prendere due gol così"

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, commenta così ai microfoni di DAZN la sconfitta in casa nella sfida contro il Cagliari: "Dobbiamo essere incazzati, perché dobbiamo capire come si affrontano queste partite. Non possiamo prendere due gol così e buttare via una partita, nel primo tempo siamo stati lenti e con paura nelle scelte. Dobbiamo tirarci su le maniche, è una lezione che dobbiamo saper assorbire e capire".

Questa sconfitta la preoccupa?

"Da quando sono arrivato ho sempre detto ai ragazzi che per uscire da questa situazione bisogna essere lucidi, senza illudersi dopo che arrivano dei risultati positivi. Gli scontri diretti li abbiamo sbagliati, c'è ancora strada per migliorare sotto questo punto di vista".

C'è da lavorare sul piano mentale?

"L'ho sempre detto di rimanere sempre in partita, gliel'ho detto anche all'intervallo. Non possiamo prendere gol così sul rinvio, anche se è stato bravo Palestra. Ne secondo eravamo 4 contro 2, dobbiamo essere più cattivi nel difendere. La partita ultimamente l'abbiamo sempre fatta, poi quando giochi contro queste squadre brave a difendere devi avere il guizzo, la qualità nel dribbling. Volevamo confermarci dopo Bologna, non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto un passo indietro, dobbiamo riattaccare subito la testa. Siamo stati bravi a riagganciarci a questo carro, adesso dobbiamo pensare alla Coppa Italia e poi di nuovo al campionato".

Mandragora fuori per motivi fisici?

"No, è stata una scelta tattica: mi serviva una mezzala che attaccasse di più la porta, con Brescianini nel secondo tempo abbiamo attaccato meglio l'area".

Kean quando torna?

"Moise aveva questo problema alla caviglia, siamo sulla strada giusta e tra poco lo riavremo".