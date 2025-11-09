Fiorentina, Vanoli: "Bisogna ritrovare positività, spirito e compattezza. Pagina vuota da scrivere"

Paolo Vanoli , allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il 2-2 in casa del Genoa. Le sue parole: "Entrare con mezzo allenamento non è facile, faccio i complimenti ai ragazzi. In queste situazioni devi partire dalla base: spirito e compattezza. Per noi questo deve essere fondamentale. Bisogna ritrovare la positività che non ti permette di fare errori".

Sono 8 i gol subiti. Come si corregge questa cosa?

"Sui calci d'angolo ci siamo messi a uomo, sulla linea non abbiamo avuto il tempo di lavorare. Dovevi fare una scelta su cosa lavorare e siamo andati sulla compattezza di squadra, questa è una prestazione che cercavo. Bravissimi i ragazzi che sono entrati, chi entra può dare una mano con lo spirito giusto".

Hai un'idea se questa squadra può giocare con due offensivi?

"A volte la cosa che fa più paura adesso è ritrovare la consapevolezza di dove sei. E' una pagina vuota da scrivere, poggi un passettino lo abbiamo fatto. Problemi ne abbiamo tanti. Dobbiamo tornare a fare le cose semplici, quando si troveranno spirito e fluidità penseremo a cambiare qualcosa. Oggi siamo stati poco bravi a continuare a trovare il play, quando lo abbiamo trovato Caviglia non è stato bravo ad andare dalla parte opposta con la mezzala libera. Ora c'è la sosta dobbiamo lavotare forte. Tutti ci dobbiamo dare una mano".