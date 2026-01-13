Giacomo Raspadori è tornato in Italia: domani le visite mediche con l'Atalanta
Giacomo Raspadori è tornato in Italia ed è pronto a legarsi all’Atalanta. L’attaccante italiano, come testimoniato dai colleghi di Sky, è atterrato pochi minuti fa all’aeroporto di Bologna, proveniente da Madrid.
Nella giornata di domani - mercoledì 14 gennaio - si sposterà in Lombardia, dove sosterrà le visite mediche di rito propedeutiche alla firma del contratto fino al 2030 con la Dea, che sborserà 25 milioni di euro in favore dei Colchoneros.
