TMW Pro Vercelli, sirene per il difensore Clemente: tre club di Serie C si muovono per lui

Il futuro del difensore Gianluca Clemente potrebbe essere lontano dalla Pro Vercelli dove in questa stagione è sceso in campo in 20 occasioni (4 in Coppa Italia Serie C, 16 in campionato). Il giocatore, pur non essendo fuori dal progetto piemontese come invece circolato nei giorni scorsi, ha infatti un certo mercato in terza serie con alcuni club che avrebbero chiesto informazioni sul suo conto.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com i club interessati sarebbero Torres, Latina e Monopoli che hanno avuto un primo contatto con l’entourage del classe ‘96 e nei prossimi giorni potrebbero tentare l’assalto a un calciatore che è in scadenza di contratto con la Pro Vercelli.

Clemente piace sia per la sua esperienza in categoria, dove vanta oltre 200 presenze, oltre che per la sua duttilità potendo giocare sia come laterale destro sia, come fatto ultimamente, da difensore centrale.