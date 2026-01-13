Milan, nuovi contatti per Leon Goretzka: l'ingaggio del centrocampista è un problema
Il Milan continua a lavorare per Leon Goretzka, o quantomeno per capire i margini di fattibilità dell’operazione. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, in giornata sono andati in scena nuovi contatti con l’entourage del centrocampista tedesco, in uscita a parametro zero dal Bayern Monaco a fine stagione.
A complicare le cose vi sarebbero le richieste di ingaggio del centrocampista, che in Baviera percepisce circa 7 milioni di euro e non avrebbe alcuna intenzione di abbassare le proprie richieste rispetto al contratto in essere, peraltro con le commissioni da aggiungere.
Il Milan, comunque, vuole continuare a lavorare per provare a portare in Italia un grande protagonista del calcio continentale.
