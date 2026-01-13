Felipe Loyola in trattativa con il Pisa: il centrocampista vuole sbarcare in Serie A
Il Pisa avanza per Felipe Loyola, centrocampista cileno classe 2000 dell’Independiente: il giocatore aveva tante offerte ma sembra aver dato priorità all'Italia, fa sapere Sky Sport. Il club lavora con forza per chiudere la trattativa: c’è ottimismo per la buona riuscita dell’affare, che sarebbe il terzo acquisto invernale dopo Bozhinov e Durosinmi.
