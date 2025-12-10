Fiorentina, Vanoli: "Smentita di Gudmundsson? Nessuno ha detto bugie. Gosens si è fermato di nuovo"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Dinamo Kiev in Conference League, il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato anche del caso relativo al rigore e al bisticcio tra Mandragora e Kean, con Gudmundsson che era comunque il prescelto dall'allenatore per andare sul dischetto. Nel post gara lo stesso Vanoli ha poi spiegato che l'islandese non se l'era sentita di calciarlo, salvo poi essere smentito il giorno dopo dal numero 10 che in una risposta a un post sui social ha dichiarato che non ci sarà mai la possibilità che possa rifiutarsi di tirare un rigore.

Queste le parole di Vanoli: "Io ho fatto il calciatore e quelli sono episodi che fanno parte del calcio. Nessuno ha detto bugie: c'erano gerarchie e Albert ha spiegato al tifoso perché non ha calciato. Lui ha detto la verità, come l'ho detta io. L'obiettivo di quel rigore era andare in vantaggio, sembra che sennò si stia parlando di un rigore sbagliato... io da questi ragazzi voglio il valore dell'umiltà, del coraggio, dell'unione. Per questo dico che strumentalizzare certi discorsi non mi piace: oggi conta il bene della Fiorentina. Questi sono tutti momenti che servono per uscirne".

Come stanno gli infortunati? Darà una chance domani a chi ha giocato meno

"Le chance le do a chi se le merita. Gli infortunati? Gosens si è fermato ancora per un piccolo fastidio e non ci sarà domani, lo valuteremo girono dopo giorno e speriamo di averlo domenica. Fazzini ha un problema alla caviglia, non lo recuperiamo domani ma spero di averlo con il Verona. Fagioli abbiamo scongiurato una microfattura, ma domani non ci sarà anche se contiamo di averlo per domenica".