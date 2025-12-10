TMW C'è poco spazio per Lykogiannis: il Bologna a gennaio può prendere un terzino sinistro

Charalampos Lykogiannis la scorsa settimana è tornato in campo dopo circa un mese. Il terzino greco classe '93 nella sfida vinta 2-1 contro il Parma in Coppa Italia ha giocato tutti i novanta minuti, è stato utilizzato per la prima volta da Vincenzo Italiano dopo il cartellino rosso rimediato lo scorso 6 novembre al 23esimo della gara di Europa League contro il Brann. In campionato l'ultima presenza risale allo scorso 29 ottobre, alla partita pareggiata 0-0 col Torino. Dopo quel match cinque panchine di fila per un calciatore che ha un contratto valido fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo per una ulteriore stagione a favore del club.

Lykogiannis a Bologna si trova benissimo. A metà ottobre, nel corso di una intervista rilasciata a TMW, il suo procuratore Silvio Pagliari ribadì il legame speciale che c'è tra il terzino ellenico e la piazza. "E' un ragazzo molto serio innamorato di Bologna", disse l'agente. Però il club emiliano in queste settimane si sta guardando intorno per capire se a gennaio ci sarà la possibilità di inserire in rosa un altro terzino sinistro. Se ci sarà la possibilità di mettere a disposizione di mister Italiano un'altra alternativa a Juan Miranda.

Il terzino spagnolo ex Betis Siviglia alla sua seconda stagione in Emilia ha disputato un ottimo avvio di campionato. Da novembre in poi ha saltato solo la sfida di Coppa Italia ed ecco perché il Bologna dovesse presentarsi la giusta opportunità già a gennaio ingaggerà un altro terzino sinistro. Mentre dall'altro lato Lykogiannis è destinato ad andare via a fine stagione, quattro anni dopo il suo arrivo a parametro zero.